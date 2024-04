Reprodução: Eve Protótipo de "Carro voador" da Embraer seá construído nesse ano no Brasil

A empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer , a Eve Air Mobility, anunciou que irá construir o primeiro protótipo de "carro voador" (eVTOL) em tamanho real aqui no Brasil. Segundo a instituição, o veículo será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, "até o fim deste ano".

O protótipo em escala real é descrito como 1:1 (ou "um para um"), visto que a medida do exemplo teste é igual à do objeto real. Nos casos do modelo 1:3, por exemplo, cada unidade do arquétipo corresponde a três unidades da medida do objeto real.

Ainda, os primeiros testes devem acontecer em 2024, na cidade de Gavião Peixoto, a 330 km da cidade de São Paulo.

O "carro voador", conhecido oficialmente como eVTOL (veículo elétrico de pouso de decolagem vertical), ainda não tem nome oficial, mas é chamado internamente de Eve 01, segundo informou Daniel Moczydlower, presidente da Embraer-X, ao g1.

"A Eve só tinha montado e até colocou para voar o modelo de escala 1:3, que é como se fosse um drone gigante. Agora, vamos produzir o veículo de verdade, que iremos usar no futuro", diz Moczydlower ao g1. "Esta é uma etapa essencial para começar a certificação com a Anac", completou.

A Embraer já recebeu até 3 mil encomendas do eVTOL. No dia 17 de abril, a empresa recebeu um pedido para entregar até 50 "carros voadores" a uma instituição do Japão.

Quando estarão disponíveis para voo?

No Brasil, a expectativa é de que a Eve comece a voar em São Paulo a partir de 2026. Além disso, uma das empresas que vai promover a operação de voos comerciais na capital paulista é a Voar Aviation, que comprou 70 eVTOLs da Eve.

A previsão é de que o Eve 01 esteja pronto para voar até 2026





Ademais, Daniel Moczydlower acredita que o Brasil pode se avantajar no mundo de "carros voadores".

"A gente não saiu primeiro. Alguns países começaram antes do Brasil na corrida dos eVTOLs, mas eu ainda acho que com a combinação da Eve apoiada pela Embraer, que tem mais de 50 anos de experiência, e a competência técnica da Anac, o Brasil tem boas chances nessa corrida", diz o executivo ao g1.

"Nós já temos o maior centro de ensaio de voo do hemisfério Sul, em Gavião Peixoto. Não será preciso construir outro e a Eve já pode usar essa estrutura" completou Daniel.

