Divulgação / Secretaria de Turismo do Maranhão O Feirão Nacional do Turismo está marcado para acontecer entre 17 e 19 de maio

Nesta terça-feira (23), o ministro do Turismo, Celso Sabino , disse que o governo federal vai promover um Feirão Nacional do Turismo. O evento vai oferecer passagens aéreas e pacotes turísticos para viagens dentro do Brasil. As vendas serão feitas de 17 a 19 de maio.

Essa oferta anunciada por Sabino não tem relação com o programa "Voa, Brasil" e no caso do feirão, as passagens compradas poderão ser financiadas pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil, financiando em até 60 parcelas com juros de 1,7% ao mês.

“Vai ser como uma grande Black Friday do turismo, só que fora de época”, afirmou Sabino, em sessão da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado.

Além do Feirão Nacional do Turismo, o ministro também também falou sobre prestar contas à sociedade no mesmo fim de semana. “Vamos anunciar todos os investimentos que foram feitos neste ano, no ano passado e os que ainda vão começar no setor público e privado”, declarou.