Polícia Federal/Agência Brasil - 08.02.2024 Fraude em sistema do Siafi: criminosos agiram para desviar ao menos R$ 3,5 milhões

Diversos órgãos que participam da investigação da fraude ao sistema de pagamentos da União, o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), começaram a mapear as operações ilegais e, até o momento, a auditoria indica que os hackers tentaram desviar ao menos R$ 3,5 milhões em diversas operações ilegais. As informações são da coluna da Daniela Lima no G1.

O Banco Central integrou a força-tarefa existe a suspeita de que parte do valor roubado tenha sido enviado para outros países. Apesar disso, ainda não se sabe o valor final do prejuízo.

A Secretaria do Tesouro Nacional informou a setores do poder público com competência para permitir pagamentos que ao menos três senhas foram usadas para tentar corromper operações envolvendo mais de 200 credores da União.

Ainda não se sabe quantas dessas violações tiveram êxito, mas a investigação já deduziu que ao menos 17 senhas foram corrompidas.

A investigação da fraude envolve a Polícia Federal, a Abin, o Tribunal de Contas da União e outros órgãos.

