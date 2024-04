Reprodução/Instagram - 05.10.2022 Elon Musk vê Tesla perder valor de mercado

As ações da Tesla, montadora do bilionário Elon Musk , atingiram o menor valor desde janeiro de 2023, à medida que a empresa investe na tentativa de redução no preço dos veículos, o que se soma às preocupações com o relatório do primeiro trimestre da empresa, que será divulgado nesta terça-feira (23).

No fechamento de segunda-feira (22), as ações caíram 3,4% para US$ 142,05, levando sua queda no ano para 43%, a segunda pior entre os membros do S&P 500. No Brasil, os recibos de ações (BDRs) já caíram 40,20% do valor.

Queda nos preços

A Tesla implementou cortes de preços nos Estados Unidos, China e Europa, chegando a reduzir até US$ 2 mil nos seus modelos de veículos elétricos mais procurados, o SUV Model Y e o sedã de entrada Model 3.

Além disso, a montadora de Musk diminuiu em um terço o preço do seu sistema premium de assistência ao motorista. Este sistema é conhecido como a opção de Direção Autônoma Completa, ou FSD, embora ainda exija a presença de um motorista humano no volante, pronto para intervir a qualquer momento.

Tudo isso é uma tentativa de ganhar novos consumidores. Soma-se a isso a iniciativa de implementar um período de teste gratuito de um mês que a Tesla ofereceu aos clientes em toda a América do Norte a partir do final de março.

Queda nas vendas e até recall

No primeiro trimestre, as vendas de veículos da empresa foram abaixo do esperado por investidores. Além disso a empresa precisou fazer até mesmo um recall do Cybertruck, seu carro "futurista".

O recall voluntário foi para 3.878 veículos a fim de reparar um sério defeito de "pedal preso" visto em um vídeo viral do TikTok de um proprietário do Cybertruck. Veja abaixo:





Conforme um relatório enviado à Administração Nacional de Segurança no Trânsito em Rodovias dos Estados Unidos (National Highway Traffic Safety Administration), foi identificado que um suporte localizado sobre o pedal do acelerador do Cybertruck poderia se deslocar e ficar preso no revestimento interno, resultando em uma "aceleração não intencional".

Demissões

A Tesla também informou a seus funcionários no início da semana passada que cortaria mais de 10% de sua força de trabalho global.

As demissões estão em andamento, com alguns colaboradores sendo informados nos últimos dias. A informação foi confirmada por dois funcionários atuais, que preferiram não ser identificados em conversa com a TV americana CNBC.

A Tesla está programada para realizar uma teleconferência na tarde desta terça-feira para discutir os resultados do primeiro trimestre após a divulgação dos dados. Segundo previsões da LSEG, os analistas aguardam uma queda de 5,1% na receita, o que representaria a primeira diminuição ano após ano desde o segundo trimestre de 2020, quando as operações foram afetadas pela pandemia de Covid.



A Reuters informou que, por orientação de Musk, a Tesla está "descartando" planos de lançar um carro elétrico Model 2 muito acessível a curto prazo e, em vez disso, se concentrará no desenvolvimento de um robotáxi.

