Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o pagamento de abril na última quarta-feira (17). Nesta terça-feira (23), recebem os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5. Os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica Federal, de segunda a sexta-feira, até o dia 30 de abril, conforme o calendário abaixo:

Calendário do Bolsa Família de abril de 2024

17 de abril - Beneficiários com NIS de final 1

18 de abril - Beneficiários com NIS de final 2

19 de abril - Beneficiários com NIS de final 3

22 de abril - Beneficiários com NIS de final 4

23 de abril - Beneficiários com NIS de final 5

24 de abril - Beneficiários com NIS de final 6

25 de abril - Beneficiários com NIS de final 7

28 de abril - Beneficiários com NIS de final 8

29 de abril - Beneficiários com NIS de final 9

30 de abril - Beneficiários com NIS de final 0

Pagamento antecipado

O pagamento foi antecipado para todos os beneficiários que moram em municípios que estão em situação de emergência ou de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Nestas cidades, todos receberam o dinheiro na última quarta-feira, independentemente do número final do NIS.

Quem tiver alguma dúvida sobre o Bolsa Família, pode consultar o site criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social ( clique aqui ).

Quem pode receber o Bolsa Família

O Bolsa Família é um benefício de transferência de renda direcionado a famílias em que a renda per capita (por cada pessoa) é de no máximo R$ 218.

Em março de 2023, quando foi relançado, o Bolsa Família iniciou também o pagamento de R$ 150 por família com crianças até seis anos. Além disso, o governo deposita um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos e para gestantes e lactantes.

Valores que compõem o Bolsa Família



R$ 600 - valor mínimo pago por família;

R$ 150 - adicional para famílias com crianças até os seis anos;

R$ 50 - adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos;

R$ 50 - adicional para famílias com gestantes e lactantes.

Como se cadastrar no Bolsa Família

Para receber o valor do governo federal, a pessoa precisa estar cadastrada no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados.

Para isso, é preciso ir até um dos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. Eles podem ser consultados nos sites das prefeituras de casa cidade. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício. Em abril, por exemplo, 113 mil famílias foram incluídas no programa.

Em março de 2023, foi lançado o aplicativo Bolsa Família, um dos meios de verificar os dados do benefício. Outra forma é pelo aplicativo Caixa Tem, uma conta Poupança Social Digital.

Onde conseguir informações sobre o Bolsa Família?



Telefone 121, do MDS – funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento eletrônico funciona todos os dias, 24 horas por dia;

Fale Conosco do site www.mds.gov.br é possível encontrar link para registrar sua demanda pelo formulário eletrônico;

Telefone 111, canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal com informações sobre o cartão e o saque do benefício;

Aplicativo Bolsa Família, onde o responsável familiar pode consultar informações sobre seu benefício, tais como valor, situação e a data de pagamento do seu benefício.

