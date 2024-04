Agência Brasil Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT)

Após ser cobrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para passar mais tempo na articulação polícia ao invés de ler um livro , o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas, na segunda-feira (23), que "esqueceu os livros em São Paulo e está liberado".

Quando cobrado por articulação pelo presidente, o ministro respondeu que "só fazia isso da vida".

Em tom de brincadeira, Haddad respondeu à imprensa dizendo que largou os livros por enquanto. O assunto também era a Reforma Tributária. Ele afirmou que ajustou detalhes sobre o projeto com Lula e deve apresentá-lo na quarta-feira (24).

O ministro disse ainda que gostaria de comparecer a um encontro dos líderes do Congresso Nacional, marcado para terça-feira (23). A reunião será no Palácio do Alvorada, e contará com a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na segunda-feira (22), Lula cobrou os ministros durante o lançamento do Programa Acredita , que promove a iniciativa de crédito e renegociação de dívidas para MEIs (Microempreendedores Individuais) e micro e pequenas empresas.

O projeto estará em trâmite no Congresso como medida provisória, e precisará de aprovação do Legislativo em até 120 dias para continuar vigorando.

Lula ainda falou sobre o PT, dizendo que o partido tem poucos congressistas entre os 513 deputados e 81 senadores. Por isso, ele pede que os ministros foquem na articulação.

'"Isso significa que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que, ao invés de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, [tem que] passar uma parte do tempo conversando", disse Lula durante o evento.

"É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política", completou o presidente.

