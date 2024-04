Reprodução Polícia Federal investiga invasão ao sistema do governo

A Polícia Federal (PF) investiga uma suposta tentativa de invasão ao Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira) , administrado pelo Tesouro Nacional e utilizado pelo governo federal para realizar pagamentos.

De acordo com a apuração inicial, a invasão teria acontecido neste mês e há suspeita de que o grupo criminoso tenha emitido ordens bancárias e desviado recursos da União. As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (22).

Além da PF, a apuração conta com apoio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) . A investigação foi iniciada há duas semanas por especialistas em segurança cibernética da corporação.

Como o crime aconteceu

O ataque teria acontecido no sistema de autentificação. Os invasores conseguiram dados (CPF e senha do gov.br) de gestores habilitados para fazer movimentações financeiras.

A suspeita é que os criminosos conseguiram os dados através de um sistema de pesca de senhas, utilizando links maliciosos e outros artifícios. Ainda não há confirmação oficial sobre desvios de verbas públicas e valores.

