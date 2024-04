Ricardo Stuckert/PR Lula critica previsões de “pessimistas” para economia do país e cobra ministros por relação com o Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma crítica às previsões de “pessimistas” para a economia brasileira. A declaração foi feita durante o evento de lançamento do "Programa Acredita", que possibilita a renegociação de dívidas de MEIs, micro e pequenas empresas.

“Eu quero alertar aos pessimistas: esse país vai crescer neste ano mais do que vocês falaram até agora; os empregos vão ser gerados mais do que vocês imaginaram até agora; a massa salarial vai crescer mais do que vocês falaram até agora”, afirmou Lula no Planalto.

O presidente aproveitou o evento para cobrar os ministros de seu governo que dialoguem com o congresso, num momento de atrito entre o Executivo e o Legislativo.

“O [Geraldo] Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Fernando Haddad tem que, ao invés de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington [Dias], o Rui Costa, passarem maior parte do tempo conversando com bancada A, com bancada B”, disse o mandatário.

“É difícil, mas a gente não pode reclamar, a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política”, completou.

Durante sua fala, Lula não citou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política com o Congresso.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e Padilha trocaram farpas recentemente. Lira chamou o ministro de “incompetente” e de seu “desafeto pessoal”. O ministro, por sua vez, rebateu dizendo não ter “qualquer tipo de rancor” contra Lira.

Lula chegou a defender Padilha, afirmando que o ministro continuaria no cargo de interlocutor com o Parlamento.

Diante do conflito com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara tem se comprometido a dar espaço à oposição nas próximas semanas, incluindo a possibilidade de abrir até cinco Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), como exemplo.

Na última sexta (19), Lula fez uma reunião emergencial com líderes do governo no Congresso para apaziguar e alinhar a relação com os parlamentares.

