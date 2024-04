Reprodução: Flipar Aposentados e pensionistas precisam ter cuidados para não sofrer golpes no momento de receber a aposentadoria

Fernanda Montenegro alega que não conseguiu receber os valores devidos da própria aposentadoria e da pensão por morte do marido não pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após ter caído num golpe. Na ação contra o INSS, a consagrada atriz diz que teria sido vítima de fraude.

Em 2022, ao tentar agendar a prova de vida, Fernanda Montenegro descobriu que seus dados para acesso ao sistema virtual do INSS havia sido alterados. Depois, ao recuperar o acesso, Fernanda percebeu que os valores estavam sendo depositados para outra pessoa.

Mas, afinal, quais são os tipos de cuidados que aposentados e pensionistas precisam ter? Abaixo, veja algumas dicas orientações do próprio INSS.

O site do INSS orienta o segurado a concentrar todas as operações de atualização no espaço Meu INSS na plataforma Gov.br e jamais compartilhar login e senha.

As dicas para os aposentados são as seguintes:

1. Manter os dados de contato, como telefone, e-mail e endereço atualizados no Meu INSS ou pelo telefone 135.

2. Não atender solicitações de dados por e-mail, mensagem ou telefone.

3. Não clicar em links enviados por SMS e desconfiar de mensagens não identificadas. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41;

4. Acessar o MEU INSS na plataforma Gov.br para confirmar o contato ou a convocação;

5. Usar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir solicitações do INSS, seja para agendar um serviço ou para entregar algum documento.

Para mais informações, acesse o site do INSS aqui .

