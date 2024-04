Fernanda Capelli Conta de luz tem pesado no bolso dos brasileiros

Com a conta de luz pesando no bolso, é imprescindível saber como economizar. Para 2024, a projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é de um aumento na conta de luz de 5,6%, acima da inflação, estimada em 3,9% pelo mercado financeiro.

A estimativa considera o aumento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que abrange quase todos os subsídios do setor. De acordo com a proposta em consulta pública, espera-se que os consumidores brasileiros paguem R$ 37 bilhões em 2024. O tema está em discussão no governo federal.

Além disso, a agência menciona a conclusão da restituição dos recursos de PIS e COFINS nas tarifas, com a maior parte devolvida no ano anterior e em 2022, e o aumento dos custos associados à expansão das linhas de transmissão de energia e o investimento em novas matrizes renováveis.

Segundo dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace), o Brasil já tem uma das contas de luz mais caras do mundo, passando ainda por aumentos de quase 50% nos encargos nos últimos 5 anos.

Pensando nisso, o iG separou dicas para aliviar o bolso no fim do mês.

Dicas para economizar na conta de luz

Utilize lâmpadas LED: Elas consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais e têm uma vida útil mais longa.

Desligue aparelhos não utilizados: Desligue equipamentos eletrônicos, como TVs, computadores e carregadores, quando não estiverem em uso. Mesmo em modo de espera, esses aparelhos ainda consomem energia.

Aproveite a luz natural: Abra as cortinas e persianas durante o dia para aproveitar a luz do sol e reduzir a necessidade de iluminação artificial.

Use eletrodomésticos eficientes: Ao comprar novos eletrodomésticos, escolha modelos com classificação energética A ou superior, que consomem menos energia.

Evite abrir a geladeira frequentemente: Abrir e fechar a geladeira com frequência faz com que ela consuma mais energia para manter a temperatura interna constante.

Lave roupas com água fria: Opte por lavar roupas com água fria sempre que possível, pois isso reduzirá o consumo de energia do seu aquecedor de água.

Instale um termostato programável: Um termostato programável permite que você ajuste a temperatura da sua casa automaticamente, reduzindo o uso desnecessário de aquecimento e refrigeração quando não estiver em casa ou durante a noite.

Faça manutenção regular: Mantenha seus aparelhos e sistemas de ar condicionado e aquecimento bem conservados e faça manutenção regularmente para garantir que estejam funcionando de maneira eficiente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp