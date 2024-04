Reprodução/X Lula falou sobre o Minha Casa, Minha Vida





Neste domingo (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma meta de seu governo: a entrega de dois milhões de imóveis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Em um vídeo divulgado, o petista apareceu ao lado da primeira-dama Janja no Palácio da Alvorada, destacando a importância de proporcionar aos brasileiros a oportunidade de terem suas casas próprias.

No vídeo, ele fez uma analogia com os João-de-barro, mostrando os ninhos construídos por essas aves e enfatizando a preocupação em oferecer um lar digno para as famílias.

"Assim como o João-de-barro se preocupa em construir uma casa para sua família, nós já construímos mais de sete milhões e meio de casas pelo 'Minha Casa, Minha Vida', e temos mais dois milhões de casas a serem construídas até o final de 2026", afirmou o presidente da República.

Lula destacou seu compromisso assumido durante as eleições de reativar o programa Minha Casa, Minha Vida, que obteve sucesso durante sua primeira gestão e nas duas gestões da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2019, houve alteração do nome do programa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que o batizou como Casa Verde e Amarela.

A retomada do Minha Casa, Minha Vida sob a gestão de Lula ocorreu no ano passado. "Porque a gente quer que toda a família tenha um ninhozinho para cuidar das suas famílias, com muito carinho e amor. Pois é no João-de-barro que a gente se inspira para viver em harmonia", concluiu o petista em seu pronunciamento.

Assista ao vídeo:



Domingo conferindo as obras do Minha Casa, Minha Vida que os João de Barro construíram aqui no Alvorada. 😍🏠 pic.twitter.com/0sBNiV3MqE — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 21, 2024





