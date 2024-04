Divulgação/Petz Petz se funde com Cobasi

A Petz e a Cobasi, duas gigantes do setor de animais de estimação, revelaram nesta sexta-feira (19) uma fusão que as unirá em um novo império com um faturamento conjunto de R$ 6,9 bilhões e uma rede de 483 lojas.

Nesse acordo, será realizada uma troca de ações entre as empresas. Até o momento, foi assinado apenas um memorando de entendimento. A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores. Após a fusão, cada uma das empresas deterá 50% da nova companhia.

O preço da ação da Petz, base para essa transação, foi estabelecido em R$ 7,10, conforme comunicado ao mercado. Além disso, está prevista a distribuição de R$ 450 milhões aos acionistas da empresa. Esses valores ainda podem ser ajustados durante o processo.

"A operação implicará a união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial", diz a Petz na nota.

Estabelecida pela Petz, a relação de troca entre as empresas foi calculada considerando o preço por ação de R$ 7,10, representando um aumento de 102% em relação ao fechamento das ações no pregão anterior.

No âmbito do memorando, Petz e Cobasi comprometem-se a negociar exclusivamente visando à conclusão da operação, evitando negociar com terceiros em transações similares.

A concretização da fusão depende da negociação e da assinatura dos documentos definitivos, bem como do cumprimento de condições prévias, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a realização de diligências legais, operacionais, contábeis e financeiras.

O Itaú BBA foi contratado como assessor financeiro pela Petz, enquanto o escritório Lefosse Advogados atua como assessor jurídico. A Cobasi conta com o Morgan Stanley como assessor financeiro e o escritório Pinheiro Neto Advogados como assessor jurídico.

