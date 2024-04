Reprodução/The Julia and Hans Rausing Trust Hans e Julia Rausing

O herdeiro bilionário da Tetra Pak, Hans Rausing, ficou viúvo pela segunda vez nesta quinta-feira (18), após sua segunda esposa, Julia Rausing, morrer de câncer aos 63 anos.

O casal se dedicava à filantropia, e chegou a doar £330 milhões em mais de 1.000 subsídios, incluindo £50 milhões anuais a instituições de caridade do Reino Unido, por intermédio do Julia and Hans Rausing Trust, que co-fundaram.

Hans e Julia se envolveram dois anos após a morte da primeira mulher do herdeiro da Tetra Pak, Eva, que faleceu em decorrência de uma overdose em 2012.

Morte de Eva Rausing gerou repercussão internacional

A morte de Eva gerou grande repercussão internacional, não apenas devido à sua posição como uma das mulheres mais ricas do Reino Unido, mas também pelo fato de que Hans Rausing foi condenado a 10 meses de prisão logo em seguida.

Ele escondeu o corpo de Eva em casa por dois meses, o que a polícia entendeu como uma tentativa de impedir um "enterro decente e legal", mesmo que ele declarasse sua incapacidade de "deixá-la partir".

"Eu não tenho lembranças coerentes do que aconteceu desde a morte de Eva. Mas asseguro que nunca desejei ou fiz a ela nenhum mal", disse ele, que acrescentou que não se sentiu "capaz de confrontar a realidade da morte dela".

Na época, o corpo de Eva Rausing foi encontrado entre sacos de lixo em sua casa no bairro de Belgravia, centro da capital britânica, enquanto a polícia investigava a residência após o bilionário ser detido por dirigir embriagado.

