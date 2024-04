Reprodução Casa à venda no Vale do Silício

Uma casinha de um quarto no coração do Vale do Silício que causou alvoroço com seu preço de $1,7 milhões (R$ 8,93 milhões) está prestes a bater o martelo em uma oferta no próximo mês.

Localizada em Cupertino, Califórnia, esta casinha de 384 pés quadrados foi erguida em 1948 e vem com um único banheiro - é a definição de aconchego! Seu anúncio no Zillow a descreve como uma "central de possibilidades", e não é para menos!

Adivinha só: oito ofertas já chegaram para essa belezinha, a maioria delas vinda de construtores e desenvolvedores. A agente imobiliária Faviola Perez conta que centenas de grupos já passaram por lá, e as ligações não param desde que começou a divulgação dessa preciosidade. Parece que todo mundo quer uma fatia desse pedacinho de história!

"Quando inicialmente pegamos o anúncio, era óbvio que o valor estava na terra, e não na casa. Mas como havia uma estrutura, queríamos comercializá-la e também torná-la atraente e dar a alguém uma visão, acho que foi isso que a tornou viral", disse Perez ao USA Today.



Terreno surpreende

Enquanto o tamanho minúsculo da casa arrancava muitas risadas pela internet, foi o terreno de 728 metros quadrados que a tornou tão valiosa.

A descrição no Zillow menciona que a propriedade está próxima de importantes vias de transporte, além de trilhas e parques próximos, o que a torna atraente para os profissionais de tecnologia do Vale do Silício e os entusiastas ao ar livre.

Perez explicou que aumentou o apelo da propriedade incentivando potenciais compradores a obterem um empréstimo para a casinha e torná-la financiável. Ela sugeriu que alguém poderia construir uma casa de cerca de 3.600 pés quadrados em um bairro onde as casas chegam a custar até $5 milhões.

E olha só: a casa foi listada em 5 de abril e agora está programada para ser vendida em maio, segundo Perez.



