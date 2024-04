Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.06.2022 Preços dos combustíveis seguirão sem sofrer reajuste





Durante o evento "O Fortalecimento da Indústria Naval Nacional e o Setor Energético Offshore", no Rio de Janeiro, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que não há planos para aumentar os preços dos combustíveis no Brasil a curto prazo. Sua declaração foi feita nesta quinta-feira (18).

"Estamos avaliando todas as condições de mercado. Não há motivo para aumento agora. Não está sendo considerado um aumento para as próximas semanas. Estamos monitorando o cenário internacional. Por enquanto, não há nada que justifique uma mudança. E o preço do petróleo aponta nessa direção", afirmou Prates.

Os comentários do presidente da Petrobras surgem em um momento em que o preço do petróleo tipo Brent, usado como referência internacional, registrou uma queda de 0,22% nesta quinta-feira, atingindo US$ 87,10 por barril. Uma semana atrás, esse valor ultrapassava a marca dos US$ 90,00.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), presente no evento, também reforçou que os recentes conflitos no Oriente Médio não devem impactar os preços dos combustíveis no Brasil.

Apesar da crise interna na Petrobras, Prates assegurou que a situação na estatal está sob controle e que a equipe segue trabalhando normalmente.

“Eu estou tranquilo. O presidente Lula está na Colômbia. Eu não fui a Brasília para isso. Temos agendas em Brasília constantemente. Por exemplo, eu passei o dia inteiro no TCU (Tribunal de Contas da União). Fui ver as lideranças no Senado. São meus amigos”, explicou.

Preço do combustível no Brasil

Segundo relatório da Abicom, que representa os importadores, o preço praticado pela Petrobras em relação à gasolina é 20% inferior ao cenário internacional, enquanto o diesel está 10% mais barato em comparação com outros países.

A última vez que a Petrobras realizou uma ação para reduzir os preços na refinaria foi em outubro do ano passado, quando o preço da gasolina foi reduzido de R$ 2,93 para R$ 2,81, e o do diesel foi de R$ 3,78 para R$ 3,48 em dezembro.

