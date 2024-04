FreePik Existem milagres no crescimento econômico?

Em um relatório divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) esta semana em Washigton, EUA, a instituição prevê que o Brasil será a 8ª maior economia do mundo em 2024.

Os dados dados estão nos relatórios World Economic Outlook e Fiscal Monitor e levam em consideração a expectativa que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresça 2,2% este ano.

A projeção representa aumento de 0,5% em relação à projeção divulgada anteriormente, que previa crescimento de 1,7%. Em 2023, o PIB brasileiro cresceu 2,9% e o país terminou o ano passado como a 9ª economia do mundo para o FMI.

Se o crescimento brasileiro previsto se concretizar, o PIB deve chegar a US$ 2,331 trilhões e o país irá ultrapassar a Itália no ranking dos 10 países mais ricos.

Veja o ranking das dez maiores economias do mundo em 2024 segundo as projeções do FMI:

1 - Estados Unidos - US$ 28,78 trilhões

2 - China - US$ 18,53 trilhões

3- Alemanha - US$ 4,59 trilhões

4 - Japão - US$ 4,11 trilhões

5 - Índia US$ 3,93 trilhões

6 - Reino Unido US$ 3,49 trilhões

7 - França - US$ 3,13 trilhões

8 - Brasil - US$ 2,33 trilhões

9 - Itália - US$ 2,32 trilhões

10 - Canadá - US$ 2,24 trilhões