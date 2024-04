Reprodução/Instagram Jeff Bezos, dono da Amazon, ao lado de Lauren Sánchez

O Coachella , festival anual de música e arte realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, está reunindo grandes celebridades. Uma mulher nem tanto conhecida do público, entretanto, chamou atenção no evento, que começou no dia 12 de abril e está previsto para ser encerrado neste domingo (21). Trata-se de Lauren Sánchez , noiva de Jeff Bezos , dono da Amazon.

Lauren Sánchez se destacou ao aparecer no Coachella com um minivestido de metal brilhante. Com um cabelo recém-cortado e botas pretas, a atriz e jornalista de 54 anos ganhou elogios da imprensa local, ficando longe de passar despercebida. Nas redes sociais, a própria companheira de Bezzos brincou. "Não pense que ele vai me perder nesta noite". Mas, afinal, quem é a noiva do segundo homem mais rico do mundo?

Lauren Sánchez é noiva de Jeff Bezos





Lauren Wendy Sánchez nasceu em 19 de dezembro de 1969, em Albuquerque, nos Estados Unidos. De família mexicano-americana, Sánchez se formou em Jornalismo e ganhou fama como repórter de entretenimento e âncora de notícias.

Na vida pessoal, Lauren Sánchez tem três filhos, sendo dois meninos e uma menina. O mais velho é de seu relacionamento com Tony González, ex-jogador da NFL (Liga de Futebol Americano dos EUA). Já os outros dois são frutos de seu relacionamento com Patrick Whitesell, um agente de Hollywood, com quem ficou casada entre 2005 e 2019.

O divórcio do casal, inclusive, aconteceu por um motivo polêmico. Em 2018, Sánchez teve um caso extraconjugal com o empresário Jeff Bezos, enquanto ambos eram casados. No ano seguinte, a jornalista rompeu oficialmente com Whitesell. Já em 2020, Sánchez e Bezos assumiram o namoro publicamente. Três anos depois, a jornalista foi pedida em casamento.

