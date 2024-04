Reprodução/Youtube Jeff_flight A casa mais cara do mundo está localizada nos arredores de Paris

A casa mais cara do mundo, localizada nos arredores de Paris, na França, está à venda. De acordo com o jornal "Daily Mail", o castelo francês, que pertenceu a um rei do Marrocos, pode ser comprado por 425 milhões de euros (cerca de R$ 2,3 bilhões, na cotação atual). Caso o dono consiga comercializar a mansão por esta quantia, a negociação será a maior de um imóvel de todos os tempos.

Localizada em Seine-et-Marne, cidade que fica a 32 km da capital francesa, a casa foi construída no final do Século XIX. O castelo pertenceu ao império bancário Rothschild antes de ser adquirido pelo rei Hassan II, de Marrocos, na década de 1980.

Desde então, o monarca marroquino promoveu uma série de reformas e melhorias na enorme mansão, que possui mais de 100 quartos, 2.500 metros quadrados de área útil, 1.000 hectares de terreno e um lago privado, entre muitas outras características impressionantes.

O filho de Hassan II vendeu a propriedade após a morte do seu pai a um comprador não revelado do Oriente Médio, em 2008. Agora, quem está à frente da venda é um autodenominado “verdadeiro conselheiro da elite global”, chamado Ignace Meuwissen.

A mídia francesa, porém, desacredita que o castelo será vendido pelo preço astronômico. Segundo especialistas imobiliário da França, a quantia é "absurda" e o imóvel está "drasticamente inflacionado".

O novo proprietário, porém, não terá uma casa qualquer. Segundo o DailyMail, o castelo dispõe de spa, salão de beleza e até um centro médico e odontológico totalmente equipado.

O interior foi cuidadosamente decorado com mosaicos e azulejos marroquinos clássicos, e há também um conjunto de estábulos grandes o suficiente para abrigar 50 cavalos.

Outra curiosidade sobre o imóvel está em seu subsolo. Debaixo da propriedade fica uma enorme rede de túneis, cozinhas, câmaras frigoríficas, espaços de armazenamento e alojamentos para funcionários apelidados de "metrô".

“É o castelo mais caro da França e talvez do mundo. O preço de 425 milhões de euros é justificado pela própria propriedade, mas também pelos 1.000 hectares de terreno que oferecem inúmeras possibilidades", disse Meuwissen, em entrevista à revista Paris Match. “Um investidor poderia construir milhares de apartamentos lá se quisesse”, acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp