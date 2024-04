Reprodução Instagram - 16.4.2023 Isabelle, Davi e Matteus no 'BBB 24'

O prêmio do Big Brother Brasil 2024 ficou em R$ 2.920.000 neste ano, após a última participante eliminada, Alane Dias, girar a roleta e acrescentar mais R$ 500.000 na quantia. Contudo, é esperado que ações de parceiros do programa reservem até R$ 3 milhões ao campeão.

Veja como o valor poderia render na poupança, tesouro direto e renda fixa.

Na poupança, os R$ 2,92 milhões aplicados teriam um retorno mensal de aproximadamente R$ 10.599,11, considerando a taxa Selic de 10,75% ao ano.

No tesouro direto, o valor de R$ 2,92 milhões poderia render aproximadamente R$ 361.946,61 por ano, o que corresponde a R$ 30.162,22 por mês. O cálculo foi feito levando em conta uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano, para vencimento em 2026.

"Se o ganhador não tiver nenhum tipo de conhecimento sobre investimento, o ideal é deixar o dinheiro em renda fixa, começando pelos títulos do Tesouro Direto que são os investimentos mais seguros do país", explica Renan Diego, especialista em investimentos e finanças pessoais.

Na renda fixa, os R$ 2,92 milhões pode render, em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,75%, um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 49.709,38, com o imposto de renda de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias já descontado.

Renan Diego simulou ainda quanto renderia o valor de R$ 3 milhões em ativos como poupança, tesouro prefixado, CDB e outros. Veja:

Poupança: R$ 20.100,00/mês

Tesouro prefixado: R$ 22.085,93/mês

Tesouro Selic: R$20.796,85 /mês

Tesouro IPCA+: R$ 19.145,21/mês

CDB 110%CDI: R$ 22.635,20/mês

