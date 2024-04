Unsplash/Alexander Grey Dólar

O dólar bateu cotação de R$ 5,28 nesta terça-feira (16). Próximo das 12h, o dólar era negociado a R$ 5,2748 no mercado à vista, em alta de 1,74%, após máxima intradiária de R$ 5,2873.

Ontem, a moeda subia 1,24%, cotada em R$ 5,1847, alcançando o maior patamar em 12 meses. Dessa forma, o dólar acumula altas de 1,24% na semana, 3,38% no mês e 6,85% no ano.

Ipovespa

No mesmo horário, o Ibovespa caiu 0,60%, aos 124.622 pontos. Ontem, ela encerrou em queda de 0,49%, aos 125.334 pontos.

A Ipovespa acumula quedas de 0,49% na semana, 2,16% no mês e n6,60% no ano.

Na segunda-feira (15), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou uma revisão na meta estabelecida pelo governo Lula 3, agora mirando um déficit zero em 2025, ao passo que o salário mínimo deve atingir R$ 1.502 no próximo ano. Anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) previa um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025 e de 1% para 2026.

Essa alteração na meta implica em uma abertura maior para despesas, dada a dificuldade esperada para aumentar as receitas no próximo ano. O mercado financeiro demonstrou insatisfação com a flexibilização, especialmente no segundo ano após a implementação do novo arcabouço fiscal.

O dólar encerrou ontem em seu nível mais alto em um ano e continua a subir neste pregão, enquanto o Ibovespa enfrenta uma série de quedas. Os investidores interpretam essa medida como uma derrota para a equipe econômica, que havia planejado um superávit de 0,25% em 2025.

