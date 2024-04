Reprodução/Linkedin Michael Platt é o mais rico do Reino Unido

Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos... a lista dos mais ricos do mundo tem empresários com características em comum: a extravagância e a vaidade. No Reino Unido, entretanto, o dono da maior fortuna é um homem discreto, podendo ser classificado como "misterioso", segundo alguns de seus funcionários.

Michael Platt tem uma riqueza de 14,3 bilhões de libras (na cotação atual, R$ 93,6 bilhões). Dono da empresa de investimentos BlueCrest Capital Management, ele ultrapassou, recentemente, James Dyson, proprietário da INEOS e principal acionista do Manchester United.

Apesar do excelente momento da empresa, Platt é desconhecido por muitos de seus funcionários. De acordo com reportagem do "Daily Mail", a maioria dos trabalhadores da BlueCrest trata o empresário como "misterioso".

Discrição

Segundo o editor financeiro da empresa, Platt e o cofundador da BlueCrest, William Reeves, se recusaram terminantemente a ser fotografados quando a revista "Times" publicou um artigo sobre eles depois de lançarem a empresa.

"Eles protegem ferozmente a sua privacidade e detestam o fato de aparecerem regularmente nas listas dos ricos dos jornais", disse Hosking.

Origem humilde

De acordo com o "Daily Mail", o bilionário vem de uma família humilde e foi criado nos arredores de Preston. Seu pai era professor de engenharia civil na Universidade de Manchester. De acordo com a reportagem, Platt visitava a avó, que o ensinou a negociar ações.

Após terminar o ensino médio, Platt estudou matemática e economia na Escola de Economia de Londres e ganhou até 30 mil libras na graduação por meio de investimentos.

Após a graduação, a JP Morgan o contratou como estagiário em Nova York - rapidamente, ele se tornou diretor administrativo em Londres.

