Dania Maxwell / Los Angeles Times O festival acontece na Califórnia e esta é sua 23 edição. Esse ano, nomes como Lana Del Rey, Tyler, the creator e No Doubt tiveram destaque

Os preços de alimentos e bebidas no Coachella têm circulado nas redes sociais, à medida que os participantes compartilham o quanto precisaram gastar para se alimentar no evento.

O primeiro fim de semana do festival de música da Califórnia aconteceu entre os dias 12 e 14 deste mês, com atrações como Lana Del Rey (sexta), Tyler, the Creator (sábado) e Doja Cat (domingo), que retornarão ao palco para os shows do segundo fim de semana entre os dias 19 e 21.

Em seu perfil no TikToker, Jackie Tanti, que em 2023 viralizou ao falar sobre o tema durante a edição anterior do festival, esteve presente este ano e mostrou os valores mais uma vez.

Ela pediu dois burritos e uma água de pepino. “É o primeiro fim de semana do Coachella e acabei de gastar US$ 64 (cerca de R$ 331,87) neste suco realmente bom e dois burritos no café da manhã. O capitalismo é uma loucura e eu sou parte do problema”, disse ela enquanto mostrava suas compras.

Também falando sobre o tema, a tiktoker @karissaeats fez um resumo de tudo o que ela comeu no Coachella por menos de US$ 150 (R$ 777,81). O pedido incluia macarrão com queijo, frango frito, batatas fritas por US$ 26 (R$ 134,82), depois uma salada por US$ 25 (R$ 129,63), três tacos por US$ 19 (US$ 6 por taco).

Ela também comeu bolinhos por US$ 18 (R$ 93,34), smoothie de açaí com ácido hialurônico por US$ 17 (R$ 88,15), um burrito de atum picante por US$ 21(R$ 108,89) e banh mi por US$ 24 (R$ 124,45).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp