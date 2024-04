Unsplash/Alexander Grey Dólar cresceu nesta segunda (15)





Nesta segunda-feira (15), o mercado financeiro viu o dólar operando em alta, ultrapassando a marca dos R$ 5,20 em relação ao real. Esse movimento é reflexo das tensões geopolíticas no Oriente Médio, especialmente após o ataque do Irã contra Israel no fim de semana.

Os investidores estão atentos aos desdobramentos dessa situação, visto que a instabilidade na região pode impactar diretamente os mercados globais.

No entanto, a declaração do governo israelense afirmando que não continuará com os ataques trouxe uma certa tranquilidade aos investidores, permitindo uma maior estabilidade nas operações no início desta semana.

Apesar disso, o dólar segue em ascensão em relação ao real e a outras moedas de países emergentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), também contribuiu para essa dinâmica ao afirmar em entrevista à GloboNews que o governo está trabalhando para atingir um déficit zero em 2025 e que o salário mínimo deverá ser de R$ 1.502 no próximo ano.



Essas projeções podem ter influenciado o mercado cambial, contribuindo para o aumento do dólar.

Por volta das 15h30, o dólar estava cotado em R$ 5,18, embora tenha atingido R$ 5,21 às 14h40. No fechamento da sexta-feira (12), a moeda americana estava em R$ 5,12. Além disso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), também operou em queda, registrando 125.133 pontos.

Especialistas apontam que o dólar tem sido uma forma de proteção para os investidores em meio às incertezas no cenário internacional, especialmente em contextos de conflitos como os observados no Oriente Médio.

No cenário interno, as revisões nas metas fiscais pelo governo têm impactado os mercados, como a redução da meta de superávit para 2025, o que contribui para a queda na bolsa e o aumento do dólar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp