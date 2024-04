Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (13), o sorteio do concurso 2.712 da Mega-Sena , com prêmio de R$ 56 milhões.

Os números sorteados foram: 07-15-19-35-40-42 . A Caixa informou que, novamente, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Desta forma, prêmio acumula e vai a R$ 66 milhões. O próximo concurso acontece nesta terça-feira (16).

Ao todo, 99 jogos acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 41.893,09. Já outras 6.276 apostas vencedoras com quatro números faturaram R$ 944,05.

Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

