Hospital histórico é vendido por US$ 10, mas comprador pode enfrentar um problema

Um edifício histórico em estilo missionário espanhol, que serviu como hospital em Montana, nos Estados Unidos, até a década de 1940, está sendo oferecido no mercado por apenas US$ 10. No entanto, há um detalhe: o terreno onde o edifício está localizado não está incluído na venda. O comprador teria que remover o hospital da propriedade e transferi-lo para outro local.

Para tornar o negócio mais atraente, o vendedor está oferecendo até US$ 100 mil em crédito para custos de mudança. No entanto, mesmo com esse incentivo, os custos de realocação e restauração de um edifício tão antigo e grande são estimados em milhões de dólares.

O Old Post Hospital, construído em 1911 em Fort Missoula, serviu como hospital até 1947, tratando pacientes durante os períodos da gripe espanhola, epidemia de poliomielite e chegada de imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de desativado, foi convertido em consultórios médicos, operando até 2015.

O atual proprietário propôs um plano de desenvolvimento para financiar a restauração do hospital, mas foi rejeitado pela Comissão de Preservação Histórica de Missoula. O plano envolvia a construção de casas em propriedade privada adjacente, usando os lucros para restaurar o hospital. No entanto, as licenças foram negadas devido a preocupações com a preservação do edifício histórico.

Após uma apelação negada, o futuro do Old Post Hospital permanece incerto, enquanto seu destino continua em debate entre desenvolvedores e defensores da preservação histórica.

Agora, a menos que um comprador interessado se apresente, os proprietários disseram que irão solicitar novas licenças – desta vez para a demolição do hospital.

“É com pesar que a FAE-Wolf foi forçada a preparar um pedido de licença de demolição junto à cidade de Missoula para remover o Old Post Hospital”, disse o desenvolvedor do projeto em um comunicado, de acordo com a mídia local.

“Agora, depois de 5 anos e gastando mais de US$ 750.000 administrando a propriedade, pagando impostos e taxas para tentar aprovar nossa proposta, não temos escolha a não ser avançar com a remoção ou demolição do hospital.”



