Reprodução Petrobras





O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), anunciou nesta sexta-feira (12) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja recorrer da decisão judicial que determinou o afastamento do presidente do conselho de administração da Petrobras, Pietro Mendes.

Mendes também ocupa o cargo de secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis no ministério de Minas e Energia, sendo um grande aliado de Silveira.

A determinação de afastamento foi proferida pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, na última quinta-feira (11), alegando conflito de interesses.

Silveira expressou sua discordância com a decisão do juiz, enfatizando que Mendes é um quadro técnico do governo e é o favorito para ser reconduzido ao cargo de presidente do conselho na próxima assembleia de acionistas da Petrobras, marcada para o dia 25 de abril.

"O Brasil já conheceu esse jovem, mas experiente funcionário de carreira da ANP [Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis] durante esse um ano que ele prestou relevantes serviços como presidente do Conselho dessa que é a maior empresa do país", comentou o ministro Silveira.







A relação entre Mendes e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tem sido marcada por discordâncias, especialmente no que diz respeito à recondução de Mendes ao cargo de presidente do conselho.

Embora Prates tenha tentado impedir essa recondução, não foi ele quem entrou com a ação judicial contra Mendes. A iniciativa de afastamento do presidente do conselho da estatal foi tomada pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP).

