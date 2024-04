Agência Brasil Haddad é o ministro da Economia

O ministro da Fazenda , Fernando Haddad (PT), descartou reajustar o salário dos servidores públicos neste ano. O petista confirmou a informação após reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) , realizada nesta manhã no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (10). "O Orçamento está fechado", justificou, em conversa com jornalistas.

De acordo com Haddad, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos , Esther Dweck , apresentou à junta cenários para atender ao funcionalismo público nos próximos anos, mais especificamente até 2028.

De acordo com Haddad, é JEO vai “verificar o espaço” que pode existir para satisfazer o funcionalismo. A Junta, vale lembrar, reúne os titulares da Fazenda, Casa Civil, do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

“Tem três cenários que ela [Dweck] nos apresentou e vai mandar para a gente a memória de cálculo para nós trabalharmos e devolvemos para a Casa Civil ainda hoje”, disse Haddad.

"É tudo desafiador, não é? Nós estamos com uma questão, nós temos de equacionar as contas públicas, tem votações importantes que vão acontecer na semana que vem no Congresso", continuou o ministro.

A decisão do governo federal em não reajustar a remuneração dos servidores acontece em meio à busca para zerar o déficit geral nos próximos anos. Este é um dos principais objetivos

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp