MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad durante pronunciamento no CCBB Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse nesta segunda-feira (8) que os espera que estados apresentem uma resposta às propostas de renegociação das dívidas com a União na próxima semana.

A declaração aconteceu depois de um almoço na Residência Oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), onde falaram sobre propostas de regulamentação da reforma tributária com líderes do Congresso.

Haddad defendeu que as unidades da Federação precisam dar uma devolutiva rápida sobre o tema. “Estamos esperando o retorno dos Estados […] Para a Fazenda, quanto antes esse projeto estiver tramitando no Congresso, melhor”,

Segundo ele, as proposições dos Estados precisam ser compatíveis com o equilíbrio das contas públicas. “Queremos, sim, endereçar esse problema, mas com as cautelas devidas”, declarou.

Pacheco está muito envolvido com o tema da dívida dos estados. Minas Gerais, seu reduto eleitoral, é um dos estados com os maiores débitos com a União.

Outros figuras importantes presentes eram:

Alexandre Padilha – ministro das Relações Institucionais;

Jaques Wagner (PT-BA) – líder do Governo no Senado;

Randolfe Rodrigues (sem partido–AP) – senador é líder do Governo no Congresso.