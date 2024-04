Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Silvio Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quarta-feira (3) que o programa Voa Brasil entrará em operação neste mês de abril.

A iniciativa, que tem como objetivo disponibilizar passagens aéreas ao preço fixo de R$ 200, foi inicialmente anunciada em março de 2023 pelo ex-titular da pasta, o ministro Márcio França, atual responsável pelo Ministério do Empreendedorismo. Embora a previsão inicial de lançamento fosse janeiro de 2024, esse prazo não foi cumprido.

O Programa Voa Brasil, do governo federal, tem como proposta oferecer 5 milhões de passagens aéreas ao preço de R$ 200 para um público específico. Aproximadamente 21,7 milhões de brasileiros poderão se beneficiar do programa, incluindo 21 milhões de aposentados do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) que recebem até 2 salários mínimos (R$ 2.824) e 700 mil alunos do Prouni.

O anúncio de Costa Filho foi realizado durante sua participação no evento de lançamento do programa Asas para Todos, organizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O programa Asas para Todos tem como objetivo promover a diversidade, inclusão e capacitação no setor aéreo.