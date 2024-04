Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (4), no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo, o sorteio do concurso 2.708 da Mega-Sena , com prêmio aproximado de R$ 12,5 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 10-11-12-19-23-28 . Segundo a Caixa, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Assim, o prêmio máximo acumula mais uma vez e chega a R$ 17,5 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (6).

Ao todo, 126 jogos acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 17.344,12. Houve 5.990 apostas vencedoras com quatro números; cada um delas embolsa R$ 521,19.

Mega-Sena

Para concorrer, é necessário pagar ao menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de seis números.

