Agência Brasil Trabalhadores nascidos em dezembro recebem crédito do FGTS nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (1º) o saldo referente ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em abril.

Quem escolheu essa modalidade na hora de receber o benefício não pode realizar o saque de todo o valor que há na conta. Há um limite de retirada, determinado por uma alíquota referente a cada faixa de saldo mais uma parcela fixa.

Por exemplo, uma pessoa com R$ 5.000 no FGTS irá receber 30% do valor, ou seja, R$ 1.500, com a parcela adicional de R$ 150 , totalizando R$ 1.650 no mês equivalente ao seu aniversário.

O valor pode ser recebido em outros bancos além da Caixa, caso tenha a mesma titularidade. Caso a pessoa não realize o saque no prazo estabelecido, a parcela retorna para a reserva do FGTS.

Veja o calendário de pagamento do saque-aniversário

Mês de aniversário - Prazo para o saque:

Abril - de 1º de abril a 28 de junho de 2024

Maio - de 2 de maio a 31 de julho de 2024

Junho - de 3 de junho a 30 de agosto de 2024

Julho - de 1º de julho a 30 de setembro de 2024

Agosto - de 1º de agosto a 31 de outubro de 2024

Setembro - de 2 de setembro a 30 de novembro de 2024

Outubro - de 1º de outubro a 29 de dezembro de 2024

Novembro - de 1º de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025

Dezembro - de 2 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025