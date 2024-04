Agência Brasil Bolsa Família

Com o fim dos pagamentos do Bolsa Família de março, muitas famílias já estão planejando seus orçamentos para o próximo mês, de olho nos depósitos previstos para abril. O Governo Federal já definiu as datas e os valores para o próximo ciclo do programa social.

Para receber o Bolsa Família em abril, é necessário que a renda familiar per capita seja inferior a R$ 218, e o beneficiário deve estar devidamente cadastrado e com informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). No próximo mês, os valores do benefício permanecem praticamente os mesmos, mas uma novidade é a inclusão do vale-gás, que pode resultar em um aumento no valor das parcelas para alguns beneficiários.

Auxílio Gás

O Bolsa Família agora oferece o Auxílio Gás, adicionando um valor extra de R$ 102 aos beneficiários elegíveis. Este adicional pode resultar em parcelas maiores para alguns beneficiários, proporcionando um alívio financeiro adicional em meio às despesas domésticas.

Calendário de Pagamento para abril

O pagamento do Bolsa Família em abril seguirá o seguinte calendário:

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 22 de abril

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 26 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Valor

As parcelas mínimas do Bolsa Família em abril permanecem em R$ 600, mas alguns valores adicionais podem ser incluídos:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos

R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante

