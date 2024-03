Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal divulgou, na noite deste sábado (30), o resultado do concurso 2.706 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 4,7 milhões.

Os números sorteados foram: 10 - 11 - 17 - 24 - 30 - 45 . A Caixa ainda não divulgou se houve vencedores.

Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

