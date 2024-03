Dia/Divulgação Dia Brasil anunciou o fechamento de 343 lojas

Na sexta-feira (22), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) anunciou que a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais aceitou o pedido de recuperação judicial da rede de supermercados Dia Brasil. A dívida da empresa espanhola chega a R$ 1,08 bilhão.

A administração do processo de recuperação judicial ficará a cargo da Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos, representada por Eliza Fazan.

O juiz Adler Oliveira Nobre determinou que o plano de recuperação judicial seja apresentado em até 60 dias, seguidos por mais 30 dias para possíveis objeções.

A empresa afirmou que seus problemas financeiros estão restritos ao Brasil e não devem afetar as operações na Argentina e na Espanha.

Em 14 de março, a rede Dia anunciou o fechamento de 343 das 587 lojas e 3 centros de distribuição no Brasil. As 244 unidades restantes, que continuarão funcionando, estão localizadas no Estado de São Paulo. A Dia Brasil justificou que a redução das operações era necessária para concentrar esforços nos negócios em outros países, considerados mais lucrativos.

No que diz respeito aos resultados financeiros, ao contrário do desempenho no exterior, a rede Dia enfrentou números negativos no Brasil em 2023:

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estava negativo em € 55 milhões (R$ 297,62 milhões, na cotação atual), representando uma queda de 7,6%;

O prejuízo líquido foi de € 154 milhões (R$ 833,25 milhões);

As vendas brutas caíram 8,8% em relação ao ano anterior.

O Ebitda é utilizado como indicador da capacidade de uma empresa gerar caixa, e uma queda nesse índice geralmente indica perspectivas de crescimento negativas.