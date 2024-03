Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou uma representação para que o órgão investigue uma possível interferência indevida do governo Lula na Petrobras.

O MP indicou que decisões tomadas pela empresa podem ter sido influenciadas por interesses da administração federal, como a escolha de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas.

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado afirmou: "A decisão por não repassar dividendos aos acionistas, contrária às avaliações realizadas pela própria empresa e seu Conselho de Administração, aparentemente não observou as bases econômicas necessárias e visou atender opções do governo federal".



Ele destacou que, embora seja acionista majoritária, a União não pode interferir excessivamente nas decisões corporativas da Petrobras. Furtado mencionou a Lei das Estatais, aprovada durante o governo Michel Temer para reduzir a interferência do governo federal nas empresas de economia mista.

Furtado afirmou: "Considerando as competências constitucionais e legais atribuídas a este Tribunal, vejo que se mostra necessária a realização de fiscalização para que sejam apurados os indícios de descumprimento normativo aqui trazidos. Sabendo-se que a Petrobras pode ter tido prejuízos com as ingerências indevidas relatadas, cabe a este Tribunal exercer seu poder-dever de zelar pelo montante dos recursos da União envolvido", afirmou.



Após divulgar seu balanço de 2023, a Petrobras anunciou a decisão de não pagar dividendos extraordinários, o que causou uma queda de 10% no valor de mercado da empresa no dia seguinte.

O subprocurador-geral pediu ao TCU que investigue o descumprimento da Lei das Estatais e, se confirmadas as interferências, que inicie uma tomada de contas especial para responsabilizar os envolvidos.

