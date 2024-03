Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio

Até as 7h02 desta segunda-feira (18), a Receita Federal já havia recebido 2.427.944 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2024, referente ao ano-base 2023, apenas três dias após o início do prazo de entrega do documento. Dentre essas declarações, 88% têm direito à restituição do imposto.

O prazo para entrega da declaração do IR 2024 abriu às 8h da última sexta-feira (15), estendendo-se até às 23h59m de 31 de maio. Do total de declarações enviadas, 47,3% foram feitas utilizando o modelo pré-preenchido, que importa dados de diversas fontes para a Receita Federal.

Mais da metade das declarações (57,2%) foram simplificadas. A idade média dos declarantes é de 44 anos, e São Paulo lidera entre os estados, com 744.182 declarações enviadas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 219.208 declarações entregues até o início desta segunda-feira.

O governo espera receber 43 milhões de declarações neste ano, em comparação com as 41,1 milhões do ano passado. Para este ano, o limite de renda anual para obrigatoriedade de declaração foi aumentado para R$ 30.639,90, abrangendo salários, aposentadorias e pensões do INSS ou de órgãos públicos, em comparação com R$ 28.559,70 do ano anterior.

