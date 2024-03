MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (15) o período para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024, com prazo até 31 de maio. Muitos contribuintes já estão de olho na possibilidade de receber de volta parte do dinheiro descontado do salário. Confira o calendário de restituição do IR 2024 e como verificar se você tem direito:

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2024:

Primeiro lote: 31 de maio;

Segundo lote: 28 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 30 de agosto;

Quinto e último lote: 30 de setembro.

Os seguintes grupos têm prioridade na restituição:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou escolherem receber a restituição via PIX.

Como verificar se tenho direito à restituição do IR 2024?

O contribuinte pode acessar o site do governo federal e seguir os passos abaixo:

Acesse o site do governo federal, na seção 'Consultar restituição de imposto de renda';

Insira o número do seu CPF;

Informe a data de nascimento;

Selecione o ano em exercício, neste caso, escolha a opção '2024'.

O valor é corrigido pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.

Como verificar pendências no IR?

O contribuinte pode solicitar informações detalhadas sobre sua declaração utilizando o canal Meu Imposto de Renda, disponível no Portal e-CAC ou nos aplicativos para smartphones e tablets.

Dessa forma, é possível consultar o extrato para entender o status da declaração e verificar se há pendências. Se necessário, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir eventuais erros.

Se a declaração retificadora resultar em imposto a restituir, o valor pago em excesso será reembolsado na conta bancária indicada na própria declaração.



