Divulgação Um dos locais de operação da rede de fast food (imagem ilustrativa)

















O Habib's foi condenado na última quarta-feira (13) a pagar R$ 300 mil por assédio político no ano de 2016, ao associar seus trabalhadores com as manifestações políticas que aconteciam contra o governo Dilma , à época. A decisão unânime foi tomada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares de Águas de Lindóia e Região contra a empresa. Maria Helena Mallmann, ministra e relatora do recurso, reiterou que o poder diretivo do empregador não engloba "a imposição de convicções políticas". O Habib's ainda pode recorrer da decisão.

Relembre a campanha

A campanha foi lançada em 2016, no ápice das manifestações contra a então presidenta Dilma Rousseff. À época, a campanha "Fome de Mudança" foi criada pela empresa para que a população participasse dos protestos favoráveis ao impeachment de Dilma, um deles em 13 de março do mesmo ano.

Segundo o sindicato que representou os trabalhadores nesta ação, as lojas da rede de fast food foram decoradas em verde amarelo e frases como "Quero meu país de volta", além de distribuir adereços políticos aos clientes de suas lojas.

A empresa, por sua vez, disse que seu manifesto não tinha quaisquer ligações de motivação partidária, mas sim "apoiar homens e mulheres que possam fazer a diferença e trazer as oportunidades de cada brasileiro". A ideia da manifestação em 13 de março, segundo o presidente da empresa, não era "apoiar partido A ou B", mas demonstrar o patriotismo nos protestos.

Ainda na visão da rede, o Habib's diz não ter existido assédio político, pois não abusaram da liberdade de seus empregados, tampouco os obrigaram a utilizar emblemas partidários ou a fazer panfletagem política junto a clientela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp