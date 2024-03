Agência Brasil Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família podem em breve receber um acréscimo no valor de suas parcelas mensais. De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, o governo federal está considerando a criação de um “vale-carne” para auxiliar as famílias mais pobres na compra de carne bovina.

Esse projeto foi proposto por pecuaristas do Mato Grosso do Sul e apresentado ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT). O programa, com o nome provisório de “Carne no Prato”, já foi encaminhado para análise da Casa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Social.

Se aprovado, o vale-carne poderá beneficiar até 19,5 milhões de pessoas de baixa renda, gerando uma demanda superior a 2,3 milhões de cabeças de gado por ano. Inicialmente, o valor desse vale seria de R$ 35, o suficiente para comprar pelo menos 2 quilos de carne por mês, segundo os pecuaristas.

O plano visa beneficiar não apenas as famílias que recebem o Bolsa Família, mas também outros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Em janeiro, o Bolsa Família tinha aproximadamente 21 milhões de beneficiários. Para oferecer R$ 35 mensais a cada um deles, o investimento público adicional seria de R$ 8,8 bilhões por ano.

No entanto, a proposta ainda precisa passar pela análise da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, que podem oferecer resistência devido ao grande impacto fiscal. A meta atual da Fazenda é zerar o déficit público em 2024.