Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras





Na noite desta segunda-feira (11), o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), fez declarações contundentes sobre a situação da Petrobras, afirmando que o governo é o controlador da estatal e que os investidores têm pleno conhecimento disso. Suas declarações foram feitas ao lado do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP).

O contexto que motivou os comentários dos ministros envolve a crise desencadeada na Petrobras após o Conselho de Administração da empresa decidir não pagar dividendos extraordinários aos acionistas.

Essa decisão foi interpretada pelo mercado como um sinal de potencial redução na rentabilidade da estatal. Vale ressaltar que os dividendos extraordinários não são obrigatórios.

A repercussão dessa resolução foi significativa, com a Petrobras sofrendo uma desvalorização de mercado estimada em R$ 55 bilhões. A União é a maior acionista da empresa.





Diante desse cenário, Alexandre Silveira foi questionado sobre a possibilidade de um eventual pagamento dos dividendos e respondeu de forma ponderada, destacando a dinamicidade da questão.

"Questão da distribuição [dos dividendos] é dinâmica. [O dinheiro] foi para a conta de contingência. Governo do presidente Lula tem trabalhado com muito cuidado no respeito à governança da Petrobras. Todos os investidores sabem que governo é controlador, tem maioria do conselho", esclareceu o Ministro de Minas e Energia.