Reprodução Pedágio

Uma portaria publicada pelo Ministério do Transporte nesta sexta-feira (8) faz com que as concessionárias que cobram pedágio em rodovias federais concedidas à iniciativa privada devam disponibilizar o pagamento da tarifa em novas formas. No texto, fica acordado que os usuários poderão pagar a taxa através do PIX e de cartões de crédito e débito.



O Ministério dá um período de 90 dias a partir da data de publicação no Diário Oficial da União. Após esse prazo, todas as empresas deverão atender às normas. A maior parte dos pedágios recebem apenas pagamento em dinheiro físico.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é quem ficará responsável peça definição da quantidade de cabines por praça de pedágio que aceitarão as formas de pagamento. Nas praças, será obrigatório ao menos uma opção que o pagamento não seja em dinheiro.

Em nota publicada pelo Ministério dos Transportes, a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, afirma: "Essa é mais uma medida pela modernização da operação na malha viária federal concedida, uma alternativa que confere mais fluidez no tráfego nas estradas e mais segurança e comodidade aos usuários”.

Ao todo, o Brasil conta com 26 concessões de estradas federais em operação. O Ministério ainda reitera que 68% das rodovias são duplicadas e reformadas.