Reprodução: Silvan Alves Praça de pedágio na BR-116

As rodovias concedidas pelo governo federal ao setor privado vão permitir o pagamento de pedágio com o Pix. Uma portaria do Ministério dos Transportes, divulgada hoje no Diário Oficial da União, estabelece um prazo de 90 dias para as concessionárias se adaptarem à novidade.

Segundo a portaria, as concessionárias devem oferecer aos usuários opções de pagamento pelo PIX e outros métodos semiautomáticos para garantir a eficiência na cobrança das tarifas. Isso inclui operações de débito, como cartão ou aplicativos em celular.

A implementação da medida será fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que vai definir quantas cabines serão necessárias em cada praça de pedágio.

Em fevereiro, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou um projeto de lei que expande as opções de pagamento de pedágio em rodovias federais, incluindo cartão de crédito e débito, além do PIX. No entanto, o texto ainda precisa passar pela Câmara antes de se tornar lei.