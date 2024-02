Agência Brasil Mega-Sena





A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (27), a partir das 20h, o sorteio do concurso 2.693 da Mega-Sena, com um prêmio aproximado de R$ 120 milhões para quem acertar as seis dezenas. Este é o maior valor do ano até o momento.

No último concurso, ocorrido no sábado (24), nenhuma aposta conseguiu acertar todas as dezenas.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h (horário de Brasília). O jogo está disponível no site da Caixa Econômica Federal , sendo necessário realizar um cadastro e ser maior de idade. Além disso, o pagamento pode ser efetuado com cartão de crédito.





A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, nas terças, quintas e sábados, oferecendo aos jogadores a chance de concorrer a prêmios milionários.

As probabilidades de ganhar variam de acordo com o tipo de aposta realizada. Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade é de 1 em 50.063.860, enquanto em uma aposta com 15 dezenas, que custa R$ 22.522,50, a chance de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, conforme dados da Caixa Econômica Federal.