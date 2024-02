Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio



O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024, referente ao ano-base 2023, inicia em 15 de março e termina em 31 de maio deste ano. Embora as normas do IR 2024 ainda não tenham sido divulgadas pela Receita Federal, os contribuintes já podem se organizar. O primeiro passo é reunir os documentos necessários para acertar as contas com o Fisco.

Para realizar a declaração, é fundamental ter alguns documentos à disposição. Eles não devem ser enviados junto com a declaração, mas é essencial possuir comprovação de todas as informações fornecidas, caso a Receita Federal solicite.

É recomendado manter os documentos arquivados por até cinco anos. O programa para preencher a declaração estará disponível para download a partir de 15 de março.

Aqui está a relação de documentos necessários:

Documento de identificação: RG, CPF e, se aplicável, o número do título de eleitor. Para o CPF, é importante ter a sequência tanto própria quanto a de todos os dependentes. Se houver números desconhecidos, é possível consultar no site da Receita Federal; Comprovante de rendimentos: Informe de Rendimentos fornecido por todas as fontes pagadoras, como empregadores, instituições financeiras e empresas onde houve prestação de serviços como autônomo, entre outros. Esse documento engloba informações sobre os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, além de eventuais retenções na fonte; Comprovantes de pagamentos e despesas dedutíveis: Documentos que atestem despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, previdência privada e pensão alimentícia; Comprovantes de aluguel: Os pagamentos e recebimentos de aluguéis devem ser registrados na declaração. O documento é emitido pela imobiliária responsável ou pelos recibos dos depósitos bancários; Informações sobre bens e direitos: Documentos que confirmem a posse de bens, como imóveis, veículos, investimentos, entre outros. Isso inclui escrituras, contratos de compra e venda, extratos bancários e informes de rendimentos de investimentos; Documentação de atividades rurais: Se houver atividade rural, é necessário reunir documentos que comprovem a receita bruta anual, despesas relacionadas à atividade, entre outros documentos específicos; Informações sobre dependentes: Caso haja dependentes, é imprescindível reunir os documentos de identificação deles, além de informações sobre rendimentos e despesas como educação e saúde; Declarações anteriores: É importante ter em mãos as declarações de imposto de renda dos anos anteriores, especialmente se houver dados a serem transferidos para a declaração atual.