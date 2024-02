Reprodução Morre Abilio Diniz

O corpo do empresário Abílio Diniz, ex-dono do Grupo Pão de Açucar , será velado na manhã desta segunda-feira (19), às 11h, no Salão Nobre do Estádio Morumbis, do São Paulo Futebol Clube, time que torcia.

A cerimônia será aberta ao público e o enterro será reservado somente aos familiares.

O empresário morreu ontem, aos 87 anos, em São Paulo. Ele estava internado com pneumonia no Hospital Israelita Albert Einstein.

Abilio passou mal em uma viagem para Aspen, nos Estados Unidos, e voltou ao Brasil às pressas.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", afirma a nota da família.

Abilio Diniz foi um dos mais proeminentes empresários brasileiros, conhecido por sua trajetória marcada por desafios, superações e grandes feitos no mundo dos negócios. Nascido em São Paulo em 1936, ele iniciou sua jornada empreendedora no setor de varejo, tornando-se uma figura icônica no mercado nacional e internacional.

O executivo foi responsável por uma série de inovações e estratégias arrojadas que impulsionaram o crescimento e a expansão do Grupo Pão de Açúcar. Ele foi um dos pioneiros na introdução do conceito de supermercados no Brasil, além de ter sido fundamental na implementação de sistemas de gestão eficientes e na diversificação do portfólio de produtos e serviços oferecidos pela empresa.