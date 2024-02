FreePik Concurso público

O prazo para pagamento da taxa de inscrição no Concurso Nacional Unificado termina nesta sexta-feira (16), às 23h59. Dos mais de 2,65 milhões de interessados nas provas, cerca de 1 milhão ainda não efetuaram o pagamento.

O pagamento da taxa deve ser feito exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser quitada no banco ou via Pix, utilizando o QR Code correspondente.

A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível superior e R$ 60 para nível médio. Das 6.640 vagas disponíveis, 5.948 são para graduados e 692 para ensino médio.

O Concurso Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos concursos", atraiu 2,65 milhões de inscritos, resultando em aproximadamente 400 candidatos por vaga.

No entanto, a concorrência varia conforme os critérios de cada cargo. O Ministério da Gestão planeja divulgar na próxima semana o perfil dos candidatos e as vagas com maior procura.

As provas serão realizadas em 5 de maio, em 220 cidades do Brasil, abrangendo todas as unidades federativas. Os exames consistirão em questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de questões dissertativas por área de atuação.

Os salários iniciais variam de cerca de R$ 4 mil a quase R$ 23 mil, com convocações previstas para agosto. O modelo de concurso público poderá ocorrer a cada dois anos.

As provas serão aplicadas em 5.141 locais, como escolas e prédios públicos, totalizando 77.242 salas com uma média de 46 candidatos por sala.

Os novos servidores serão designados para trabalhar em diversas localidades, incluindo todas as 26 capitais, Brasília e algumas cidades do interior, conforme a necessidade dos órgãos.

Cronograma previsto para o Concurso Público Nacional Unificado:

05 de maio: aplicação das provas;

30 de julho: divulgação final dos resultados;

05 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação.

No dia da prova, pela manhã (2h30 de duração), os candidatos de nível superior realizarão provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) e prova discursiva de conhecimento específico. Os de nível médio farão provas objetivas (20 questões) mais redação. À tarde (3h30 de duração), os de nível superior terão provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões), enquanto os de nível médio realizarão provas objetivas (40 questões).