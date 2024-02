Reprodução Luiza Trajano

Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza, faleceu nesta segunda-feira (12) cedo em Franca (SP), aos 97 anos, em sua residência, por causas naturais. O velório será às 10h no Velório São Vicente e o enterro às 16h no Cemitério da Saudade. Em respeito ao luto, todas as lojas em Franca estarão fechadas hoje.

Nascida em Cristais Paulista (SP), Luiza Trajano Donato, tia da empresária Luiza Helena Trajano, foi uma vendedora muito querida em Franca. Em 1957, junto com seu marido, fundou a primeira loja, que se tornou uma das maiores redes varejistas do Brasil.

O Magazine Luiza surgiu de um concurso cultural promovido pelos fundadores para escolher um novo nome para a loja. Os clientes escolheram o nome de Luiza, dada sua popularidade na cidade.

Em 1976, com a compra das Lojas Mercantil, o Magazine Luiza começou a abrir filiais em cidades do interior de São Paulo. Em 1983, expandiu para o Triângulo Mineiro.

Em 1991, Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora, assumiu a empresa. Em 1992, foram inauguradas as primeiras lojas virtuais e a rede expandiu para o Paraná e Mato Grosso do Sul em 1996.

O Magazine Luiza lançou seu site em 2000 e, em parceria com o Itaú Unibanco, criou a Luizacred em 2001.

Em 2003, foi considerada a melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo Instituto Great Place to Work.