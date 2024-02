Lula Marques/ Agência Brasil Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira





O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), venceu uma disputa interna no governo relacionada às indicações da União para o conselho de administração da Petrobras, segundo informações do jornal O Globo.



O chefe da pasta entregou à estatal o pedido de recondução dos cinco conselheiros que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem direito de indicar, incluindo um novo mandato para o atual presidente do colegiado, Pietro Mendes, contrariando Jean Paul Prates, presidente da empresa.

A decisão de garantir a permanência dos indicados reflete a influência de Silveira, que defendia firmemente a continuidade de Pietro Mendes no cargo. Mendes, além de ocupar a posição de secretário de petróleo e gás do ministério, é considerado um homem de confiança do ministro, o que fortaleceu sua posição na disputa interna.

O ministério detém formalmente a responsabilidade pelas indicações, uma vez que a Petrobras está subordinada a essa pasta. Os novos mandatos dos conselheiros serão oficializados em uma assembleia geral de acionistas agendada para 25 de abril, marcando uma vitória significativa para Alexandre Silveira e sua equipe.





Jean Paul Prates, presidente-executivo da Petrobras, expressou anteriormente sua preferência pela saída de Pietro Mendes, que também é membro do conselho de administração, se encontrava em desacordo com a permanência de Mendes, enquanto outros quatro membros do colegiado, Vitor Saback, Renato Galuppo, Bruno Moretti e Sergio Rezende, tiveram seus nomes indicados para recondução.