FreePik Passei em um concurso público, mas nunca fui chamado; o que fazer?

O Concurso Nacional Unificado, conhecido como o "Enem dos concursos", está prestes a encerrar suas inscrições, com expectativa de um recorde de 2 milhões de participantes, segundo informações do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). O certame selecionará 6.640 servidores para 21 órgãos federais, com salários iniciais variando de cerca de R$ 4 mil a quase R$ 23 mil.

Para se inscrever, os candidatos precisam ter uma conta gov.br e acessar o site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login até esta sexta-feira (9), às 23h59. As provas serão aplicadas em maio, em 220 municípios, com 5.141 locais de prova, abrangendo todas as 26 capitais, Brasília e algumas cidades do interior dos estados.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação para nível médio, e provas discursivas para nível superior. As áreas de atuação são divididas em oito blocos, com vagas em diversas áreas, como Infraestrutura, Exatas e Engenharias, Tecnologia, Dados e Informação, Ambiental, Agrário e Biológicas, entre outras.

O cronograma previsto estabelece a aplicação das provas em 5 de maio, com divulgação final dos resultados em 30 de julho e início da convocação para posse e cursos de formação em 5 de agosto. Este modelo de concurso público unificado é uma iniciativa do governo para descentralizar o acesso aos certames do funcionalismo federal, sendo planejado para ocorrer a cada dois anos.