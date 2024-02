Pixabay Pandemia e guerra impactaram preços importantes da economia

Nesta quarta-feira (7), o Banco Central informou que R$ 7,59 bilhões ainda estão disponíveis para o resgate pelo Sistema de Valores a Receber (SVR). Os dados do mês de dezembro de 2023 mostram que já foram resgatados R$ 5,7 bilhões.



O SVR trata-se de um serviço do BC que possibilita a consulta se pessoas físicas, incluindo pessoas falecidas, ou empresas possuem algum "dinheiro esquecido" no banco, em consórcios ou outras instituições.

Os dados disponíveis informam que segue pronto para saque: R$ 6,03 bilhões para cerca de 39,9 milhões de CPFs; e R$ 1,56 bilhão para 3,1 milhões de CNPJs.

A instituição afirmou que 63,49% dos resgates serão entre R$ 0 e R$ 10; 25,11% entre R$ 10,01 e R$ 100; 9,68% entre R$ 100,01 e R$ 1.000; e 1,73% acima de R$ 1.000,01.



Nessa perspectiva, mais de 31 milhões de beneficiários receberão valores inferiores a R$ 10.

O BC informa que o beneficiário que recebe por mais de uma faixa é contado mais de uma vez. Segundo a lista de recebimentos:

RS 4,4 bilhões foram resgatados de bancos;

R$ 2,2 bilhões de administradoras de consórcio;

R$ 753 milhões de cooperativas;

R$ 116,2 milhões de instituições de pagamento;

R$ 108,4 milhões de financeiras;

R$ 9,4 milhões de corretoras e distribuidoras;

e R$ 4,5 milhões de outras instituições.

Para consultar se há valores disponíveis para devolução, o beneficiário deve verificar no site do Banco Central . Os valores, no entanto, só serão liberados via BC aos que fornecerem uma chave PIX para devolução.

Nos casos em que não há chave PIX cadastrada, é necessário entrar em contato com a instituição e combinar uma forma de recebimento, ou criar uma chave para o recebimento.

Nos casos de pessoas falecidas, é preciso que seja herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para conseguir consultar. Além disso, é necessário a assinatura de um termo de responsabilidade.